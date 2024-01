Na crescente cena política de Alfredo Chaves, um novo nome ganha espaço entre os possíveis postulantes a cargos na Câmara Municipal e até mesmo à prefeitura: Josimar Piumbini, microempreendedor com sólida atuação junto aos agricultores e empreendedores do município.

Com uma trajetória marcada por anos de vivência e experiência tanto no setor público quanto no privado, Josimar é proprietário de um escritório de Consultoria Agrícola e Florestal. A formação em agrimensura e agropecuária, aliada a diversos cursos na área ambiental, destaca a experiência de Josimar Piumbini. Atualmente, ele também está cursando Tecnólogo em Gestão Pública, mostrando seu comprometimento com o aprimoramento constante.

Na última eleição, Josimar obteve uma votação expressiva para o cargo de vereador, sendo considerado um dos destaques de 2020, contando com o sólido apoio de seus pais e amigos. Ele compartilha sua visão sobre a política: “A política não é o problema, os políticos são! A escolha do político é uma escolha de consequências. Um bom político trabalha para a sociedade, não para si mesmo. Não há democracia sem participação popular efetiva. Uma política sem ética é uma ameaça à justiça e ao bem-estar social.”

Questionado sobre suas perspectivas para o futuro de Alfredo Chaves, Josimar destaca a importância de fortalecer e desenvolver o potencial agrícola do município. Ele enfatiza a necessidade de apoiar e colaborar com os agricultores, buscando melhorias e promovendo um turismo desenvolvido. Além disso, vislumbra uma cidade com mais segurança, saúde e educação melhoradas para todos os cidadãos.