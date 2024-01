Uma morte, uma vítima de imprudência. O jovem Arthur Máximo da Cruz, de 18 anos morreu na noite de ontem (2), quando foi atingido por um carro em alta velocidade, quando voltava para casa. O jovem havia acabado de sair do trabalho

A família de Arthur compareceu ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória na manhã de quarta-feira (3) para realizar a liberação do corpo do jovem. No DML, os familiares de Arthur optaram por não conceder entrevistas à imprensa.

No entanto, um tio do jovem comunicou à repórter da TV Gazeta que Arthur trabalhava junto ao pai em uma loja de acessórios automotivos. De acordo com o tio, o sobrinho tinha encerrado seu expediente e, no momento da colisão, estava a caminho de casa, onde pretendia tomar banho antes de participar de uma festa familiar em comemoração ao aniversário de uma tia.

Testemunhas relataram que o condutor do carro não teria respeitado as placas de sinalização, afirmando que Arthur tinha a preferência no cruzamento. Nas imagens capturadas, é visível que o jovem foi arremessado após a colisão, vindo a cair ao lado de um poste, já sem vida. O carro envolvido ainda colidiu com outro veículo estacionado na rua, e um homem que passava de bicicleta escapou por pouco de ser atingido pelo corpo do motociclista. Fragmentos do carro e da moto ficaram espalhados pela via.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Em vídeos circulando nas redes sociais, o motorista do carro é visto sendo conduzido até a Delegacia Regional de Guarapari.

Preso. O motorista que atropelou o motociclista Artur Máximo da Cruz, em Guarapari, foi preso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 23 anos, que não teve o nome divulgado, foi atuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.