O Espírito Santo esteve presente na Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), que aconteceu entre os dias 09 e 12 deste mês. Além de técnicos da Secretaria do Turismo (Setur) estavam no estande capixaba representantes de municípios e empresários do setor. O estande também teve participação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio da Missão Empresarial, que levou vários empreendimentos do turismo, apresentando seus produtos e serviços.

Estado. Participaram da feira diversos municípios capixabas. No estande “Descubra o Espírito Santo”, os visitantes tiveram a oportunidade de conversar com representantes de prefeituras e de empreendimentos, como agências de turismo, produtores rurais e meios de hospedagem, além da equipe de marketing da Secretaria de Turismo (Setur).

“Esta é mais uma feira nacional que o Governo do Estado participa este ano e os resultados são extremamente positivos, pois esses eventos são ótimas ações de promoção para atrair um maior fluxo de turista para o Espírito Santo”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

Evento. A Festuris é um dos principais eventos de turismo do país e reuniu representantes de mais de 40 países. Para esta edição, o evento teve seu espaço aumentado em 20% e mais de 2.700 marcas expositoras, ocupando três pavilhões do Centro de Feiras do Serra Park. Dois deles completamente ocupados com estandes, e o Meeting, parte do conteúdo do evento, ganhou espaço exclusivo no terceiro pavilhão.

Como uma das ações de sustentabilidade da organização, os pavilhões foram chamados de Araucária, Hortênsia e Plátano. A feira deste ano teve como mote “Capital Humano: chave da transformação”.

A feira, que realizou este ano sua 35º edição, reuniu agentes de viagem, operadoras de turismo, jornalistas especializados e influencers, serviços variados que proporcionam não só apresentar nossas potencialidades, como também o intercâmbio de informações e a participação em capacitações.

Roadshow. Durante a visita a Gramado, a Secretaria do Turismo, com a entidade Visite Espírito Santo, aproveitou a oportunidade para realizar um roadshow com a Operadora CVC e agentes de viagem, ação contemplada no inédito Edital de Famtour, Press Trip e Roadshow. Participaram cerca de 120 profissionais, que foram apresentados aos destinos capixabas, seus atrativos, culinária, empreendimentos turísticos e belezas naturais. A ideia é que a ação vire pacotes de viagem para o Estado, atraindo fluxo turístico para a região.