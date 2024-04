O Espírito Santo vai receber sua primeira Usina de Biometano, que irá transformar resíduos sólidos em energia limpa e renovável. Na tarde de quinta-feira (18), o governador do Estado, Renato Casagrande, acompanhou a assinatura da parceria entre a Marca Ambiental, empresa líder em gestão de resíduos no Espírito Santo, e a Air Liquide para a construção da usina nas instalações da empresa no município de Cariacica.

Produção. Com capacidade para processar 2.500 metros cúbicos por hora de biogás, proveniente da decomposição dos resíduos das células de aterro sanitário da Marca Ambiental, a Usina de Biometano transformará esse biogás em biometano, um gás natural renovável que pode ser utilizado em diversas aplicações, desde indústrias até residências, e até mesmo como combustível veicular.

“Esse investimento está em sintonia com aquilo que a gente deseja, que é ser um estado inovador, com capacidade de fazer a transição energética e que também representa o bom momento do Espírito Santo em ter um bom ambiente para os negócios. O biogás oriundo do aterro de resíduos sólidos vai gerar o biometano que poderá ser utilizado pela indústria e também no abastecimento de residências. Para isso, o nosso ambiente regulatório foi fundamental ao permitir que esse biometano possa ser injetado na rede de gás da ES GÁS”, destacou o governador.

Sustentabilidade. O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, também participou da solenidade e reforçou que essa é uma iniciativa de empreendedores capixabas. “Temos o nosso Plano Estadual de Descarbonização, que prevê investimentos importantes em energia renovável e na transição energética. Comemoramos aqui o lançamento da primeira Usina de Biometano, mas estamos determinados a buscar que outros projetos possam se instalar no Espírito Santo. Para que se torne não apenas um estado desenvolvido, mas também sustentável”, disse.

O diretor de Energias Renováveis do Grupo Marca, Diogo Ribeiro, enfatiza que a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade, contando com o apoio e a expertise da Air Liquide, líder mundial em gases industriais e medicinais. “Essa conversão não apenas reduzirá significativamente as emissões de gases de efeito estufa, mas também contribuirá para a promoção de um ambiente mais limpo e saudável para a comunidade capixaba”, pontuou.

O projeto também recebeu o suporte do Governo do Estado, por meio das Secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama), do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), da ES Gás e da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).

“O evento de hoje marca um passo importante para o setor de distribuição de gás no Espírito Santo. A iniciativa organizada pelo Grupo Marca traz um novo potencial para a economia capixaba, pautada principalmente no desenvolvimento sustentável, e a ES Gás sente muito orgulho em fazer parte deste momento. Essa iniciativa reforça a jornada do Grupo Energisa e da ES Gás de transformação energética e de busca pela descarbonização da economia brasileira, já que o biometano promove o aproveitamento de substratos orgânicos e menor emissão de CO²”, afirmou o diretor-presidente da ES Gás, Fábio Bertollo.

Também estiveram presentes, o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni; o diretor presidente da ARSP, Marcelo Campos Antunes; o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro; as diretoras da ARSP, Joana Resende (Saneamento Básico) e Débora Cristina Niero (Gás Canalizado e Energia); além de representantes de empresas fornecedoras.