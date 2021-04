O Espírito Santo recebeu, no final da tarde de ontem (08), a décima segunda remessa com 84.350 doses para dar continuidade à vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19). Foram recebidas 46.750 mil doses da Covishield (Oxford/Fiocruz) e 37.600 mil doses da Coronavac (Sinovac/Butantan).

O Estado fará o envio aos municípios do quantitativo para iniciar a vacinação do público de 60 a 64 anos, com o envio de 30% de doses da D1 para este público. Ainda para D1, serão encaminhadas doses para os grupos de Forças de Segurança e Salvamento e trabalhadores da saúde.

Além disso, serão encaminhadas aos municípios doses para complementar a D2 dos trabalhadores da saúde, dos idosos de 70 a 79 anos e dos idosos de 70 a 74 anos.

As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A previsão é de que a distribuição aos municípios da Região Metropolitana ocorra a partir desta sexta-feira (09), bem como o envio às regionais de saúde Norte, Sul e Central.