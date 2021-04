O Estado do Espírito Santo registrou nesta quinta-feira (8) mais de 8.016 mortes por Covid-19. Comparando com os dados da quarta-feira (7), o aumento é de 69 mortes e 2.626 novos casos da doença. O total de pessoas infectadas é de 398.573 no Espírito Santo. O Painel Covid-19 do governo do Estado, aponta que 369.225 pessoas já conseguiram vencer o coronavírus no Estado.

Infectados. O índice de letalidade da doença no Estado é de 2%. Vila Velha é o município capixaba com o maior número de pessoas infectadas com 49.493 casos registrados. A Serra continua na segunda colocação com 49.410 registros. A capital Vitória já contabilizou 43.288 casos, ficando na terceira posição.

Óbitos. Vila Velha é também o município com o maior número de óbitos de covid-19 registrado no Espírito Santo: 1.028. A Serra vem em seguida com 941 óbitos. Na terceira colocação está Cariacica, com 909 registros. Vitória já contabilizou 872 mortos pela covid-19.

Guarapari. A Cidade Saúde está com 11.767 casos confirmados, 265 óbitos, 10.672 casos curados e realizou mais de 29.934 testes.

Taxa de ocupação. No Estrado a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 está em 91,65%. 930 pacientes estão internados em leitos de UTI e 731 em leitos de enfermaria.