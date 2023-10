Em setembro, o Estado do Espírito Santo registrou saldo positivo em relação à geração de empregos e atingiu a marca de 4.415 postos de trabalho criados. Os setores que mais geraram oportunidades para os capixabas foram o de Serviços, Comércio e Indústria. Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira (30), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Crescimento. Em setembro, os segmentos que registraram maior saldo foram Bens e Serviços (+1.471), seguido do Comércio (+1.468) e Indústria (+1.463). Os municípios que lideraram o número de postos de trabalho foram Serra (1.306), Vitória (858), Vila Velha (578), Cariacica (256) e Guarapari (179).

Segundo o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, o Espírito Santo vem registrando números históricos na geração de empregos formais nos últimos anos. “De janeiro a setembro deste ano, foram criados mais de 36 mil vínculos formais no Estado, com crescimento em todos os setores pesquisados”, pontuou.

Resultados. O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destaca que o ambiente econômico próspero e favorável aos negócios existente no Estado é resultado de um trabalho contínuo e envolve esforços que são fruto da parceria entre o Governo do Estado, os setores da iniciativa privada e as instituições.

“São avanços registrados em nosso Estado que refletem diretamente na geração de empregos: o aumento no saldo com relação ao mês de agosto e o resultado acima da média brasileira neste mês. Em maio, tivemos o destaque mais expressivo do ano, atingindo a marca de +13.589 empregos formais. Nos últimos três meses, foram criados mais 6.585 novos empregos no Estado. Vale destacar que é um ritmo que tem se mantido constante”, comemora Ricardo Ferraço.

Incentivo. Ele pontuou ainda que o Governo do Estado disponibiliza incentivos fiscais eficientes e atraentes, como o Compete-ES e o Invest-ES. “Em setembro, registramos 77 adesões de CNPJs ao Compete-ES, programa que contempla mais de 20 setores da economia capixaba, impulsionando empreendimentos que vão desde bares e restaurantes a negócios, como o comercial atacadista, indústria metalomecânica, a indústria de rochas, a indústria de vestuário, padarias, o transporte rodoviário e as vendas não-presenciais. Este é um dos instrumentos que contribuem para o aquecimento do mercado, atinge a todos os municípios do Estado e é capaz de criar emprego e renda para muitos capixabas”, completou.