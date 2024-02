A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), abriu nesta quinta-feira (15), as inscrições para o projeto Campeões de Futuro. A iniciativa, do Governo do Estado, oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, incentivando a prática esportiva e promovendo a inclusão social.

Inscrições. As inscrições vão até o dia 15 de março, no Ginásio Carlos Fernandes, Ginásio do Polivalente, das 08h30 às 12h e das 14h às 17h30. Serão oferecidas diversas modalidades esportivas, incluindo handebol, vôlei, futsal, líderes de torcida (ginástica), futebol de campo e luta olímpica.

Todas essas atividades serão oferecidas de forma gratuita para alunos de escolas municipais, estaduais e particulares. “O projeto Campeões de Futuro é uma oportunidade única para que nossas crianças e adolescentes possam se envolver em atividades esportivas de qualidade, promovendo não apenas a saúde física, mas também o desenvolvimento social e emocional”, destaca Joelma Pompermayer, Secretária de Esporte e Lazer de Guarapari.

Informações. Os interessados em participar do projeto Campeões de Futuro também poderão obter mais informações na Secretaria de Esporte e Lazer de Guarapari, localizada na Avenida Ewerson de Abreu Sodré, Nº 977, Edifício Comercial Bella Cittá, Sala 25, 2º andar – Muquiçaba – Guarapari/ES – CEP 29.215-905. Telefone para contato: (27) 3262-8759.