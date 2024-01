O Governo Federal abriu as inscrições para o Concurso Nacional Público Unificado (CNPU), realizado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Os candidatos podem se inscrever até 9 de fevereiro para o conjunto de oito editais, que representam os diferentes blocos temáticos contemplados no processo seletivo. Ao todo, serão oferecidas 6.640 vagas para servidores públicos em 21 órgãos públicos federais.

Inscrições. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma Gov.br, clicando aqui. Serão aceitos todos os níveis de conta do Gov.br. A taxa de participação é de R$ 60 para os cargos de nível médio e de R$ 90 para os de nível superior, conforme o cargo. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadúnico, doadores de medula óssea, bolsista ou ex-bolsista do Prouni e quem tem ou já teve financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

É possível se candidatar para vários cargos, desde que as escolhas estejam dentro do mesmo bloco temático.

Blocos temáticos. No momento de fazer a inscrição, a dica é escolher o bloco temático de acordo com a preferência vocacional e formação, já que o candidato terá melhor habilidade e facilidade para responder às questões da prova. Veja quais são os blocos:

Bloco temático 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Bloco temático 2 – Tecnologia, Dados e Informação

Bloco temático 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas

Bloco temático 4 – Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco temático 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco temático 6 – Setores Econômicos e Regulação

Bloco temático 7 – Gestão Governamental e Administração Pública

Bloco temático 8 – Nível Intermediário

Provas. As provas serão realizadas em 5 de maio, em 220 locais. A prova contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. No Espírito Santo, as provas serão aplicadas em seis municípios, sendo eles: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Os editais estão disponíveis na página oficial do Concurso. Clique aqui para acessar.