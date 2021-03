O governador Renato Casagrande irá conceder uma entrevista coletiva na tarde de hoje (16), e as informações seriam que existe a possibilidade de ele anunciar um lockdown (fechamento completo) de 14 dias em todo o estado, para combater o crescimento da contaminação do Covid-19.

O tema da coletiva é de anunciar novas medidas de combate ao Covid-19. Isso em virtude da ocupação crescente de leitos no estado, que já passam de 90%. O governador teve ontem uma reunião com várias entidades e chefes de poderes do estado, onde teria ficado decidido esse lockdown de 14 dias, com início de funcionamento a partir desta quarta-feira (17).

Só os serviços essenciais estariam autorizados a funcionar. A confirmações deste lockdown deve acontecer na coletiva que acontece as 15h de hoje.

Dados. Até agora no estado os casos de Covid-19 são: 346.544 contaminados, 6.746 óbitos, 326.020 curados. 213.362 suspeitos, 523.684 descartados e 1.083.590 notificados.