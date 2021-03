Policiais Militares do 10º Batalhão de Guarapari, recuperaram um veículo com restrição de furto/roubo e detiveram um suspeito em posse de entorpecentes. As ações ocorreram neste último fim de semana em Guarapari.

Perocão. Segundo o divulgado pela PM, na tarde de domingo (14) durante patrulhamento no bairro Perocão, Policiais Militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram abordagem policial. O suspeito tentou se evadir mas não teve sucesso. Em posse dele foi localizado 59 pedras de crack, 17 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha.

Carro. No início da noite de sábado (13) uma guarnição policial avistou um veículo estacionado no bairro Village do Sol em local ermo e ao verificar os dados do mesmo contatou que encontrava-se com restrição de furto/roubo. O detido, o veículo recuperado e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia local.