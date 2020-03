A prefeitura de Guarapari tem anunciado que as obras do hospital estão em ritmo acelerado. E para mostrar isso, tem convidado lideranças politicas e da sociedade para visitarem as obras do Hospital e Maternidade Cidade Saúde que está sendo construído.

Convidados. Parte da imprensa também foi convidada – O Portal 27 e alguns outros veículos não foram convidados para essas visitas – Através de vídeos promocionais divulgados pela Secretaria Municipal de Comunicação Social é possível ver que a promessa é que as obras do hospital fiquem prontas em dezembro deste ano.

Um dos convidados, o deputado Theodorico Ferraço (DEM), elogiou as obras e disse que é um empreendimento para todos e que vai ser hospital de referência. “Na união do município com o Estado, com o governo federal, haveremos de ter essa obra a partir de dezembro deste ano, para tranquilizar a todos que adotam a Cidade Saúde como sua casa”, disse o deputado.

Também convidada para visitar as obras, a Deputada Federal Norma Ayub (DEM), falou da obra do hospital. “Saúde é prioridade. Guarapari já passou da hora de ter um hospital e eu vejo no Edson Magalhães, a força, a vontade de construir e de terminar esse hospital”, disse.

Segundo o prefeito, “em se tratando de saúde, sem dúvida nenhuma esse é o maior feito da nossa administração. Nós temos obras maravilhosas, mas o hospital com 130 mil pessoas aqui, ele é necessário. Tantas vidas já se perderam nessas idas e vindas e com o hospital aqui a gente vai poder fazer esse t trabalho muito linkado com todos aqueles que vão trabalhar aqui”, afirmou. Veja os vídeos promocionais divulgados pela prefeitura.