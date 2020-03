O vereador Geovane Meneguelle (PSD), que está participando de um grupo de oposição que vai definir uma única candidatura para disputar a prefeitura de Anchieta, está bem cotado e têm sido convidado por diversos partidos para mudar de partido e disputar a eleição.

Siglas. Partidos como o AVANTE, DEM, PRTB, CIDADANIA, dentre outros, já convidaram o vereador para disputar a eleição. O primeiro convite foi feito pelo AVANTE, através do vereador professor Robinho, presidente do partido em Anchieta. O presidente estadual do partido, Tenório, já oficializou o convite a Meneguelle para disputar a prefeitura pela sigla. “Geovane é um jovem experiente! Com três mandatos seguidos no legislativo, adquiriu experiência e se mostra preparado e articulado para fazer as mudanças que Anchieta precisa. O Avante está de portas abertas para ele”, disse o presidente estadual Tenório.

Conversas. Já Meneguelle, afirmou que está ouvindo todos os partidos e construindo junto às lideranças e apoiadores um grupo que lhe dê sustentabilidade na disputa eleitoral e que contribua para um plano de governo que venha a deixar o seu marco na história de Anchieta.

“O momento é de ouvir as lideranças comunitárias e partidárias em torno de um projeto de oportunidades para a Anchieta. Vamos levar o nosso projeto ao governador Renato Casagrande, aos deputados federais e estaduais que nos apoiam, para discutir junto com eles o melhor caminho” disse Meneguelle, que afirmou que está em constantes agendas políticas com lideranças para tratar do assunto.