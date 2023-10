Uma iniciativa com o propósito nobre de fazer o bem e unir diferentes grupos em prol da mesma causa irá marcar o município. A Exposição de Carros Antigos e Motos em prol das crianças do bairro Lameirão está marcada para acontecer no dia 12 de outubro, no pátio do Radium Hotel, das 14h às 17h, prometendo ser uma tarde de diversão, solidariedade e paixão por veículos clássicos.

Iniciativa. Matheus Carnetti, organizador geral do evento, explicou o motivo por trás da ação: “A cada 6 meses, eu costumo organizar uma ação social por conta própria, para atender as demandas de alguma instituição ou de algum bairro em Guarapari. E nesse trabalho, fui procurado pela pastora Marta, que representa a Casa de Oração nas Mãos do Oleiro da Assembleia de Deus, que fica em Lameirão, para que eu pudesse auxiliá-la na compra de presentes para 300 crianças, para uma festividade realizada todo ano no dia 15 de dezembro.”

Em vez de fazer apenas uma doação material para suprir essa demanda, Matheus sugeriu a realização de um evento que envolvesse diferentes grupos para transmitir a mensagem de que é possível trabalhar em prol de um bem comum. Enquanto os amantes de carros antigos e motos clássicas exibirão suas preciosidades automotivas, o evento busca arrecadar fundos para comprar brinquedos de Natal para as crianças do bairro Lameirão.

Colaboração. A ação social é uma colaboração entre o CLAG (Grupo de Antigos de Guarapari), AMM (Ministério Motociclístico), a Casa de Oração Assembleia de Deus “Nas Mãos do Oleiro”, MotoGet e Bodes do Asfalto. “Na medida em que o projeto foi ganhando corpo, nós convidamos outras instituições para participarem não apenas para prestigiar o nosso evento, mas também para possibilitar que mais pessoas pudessem contribuir com essa causa”, afirmou Carnetti.

Arrecadação. O evento tem entrada gratuita e o público poderá realizar doações de qualquer valor. “Não iremos cobrar a entrada dos visitantes, mas como o evento tem a finalidade de financiar a compra desses brinquedos, as pessoas poderão doar voluntariamente qualquer valor”, destacou Matheus. O evento contará com a presença dos estabelecimentos Fat Guys e La Kombreja, para alimentação, além do Grupo Marka.

“Gostaríamos de deixar uma mensagem muito especial para a sociedade: de que é possível reunir diferentes grupos, independentemente da orientação religiosa, para servir aos que mais precisam”, concluiu Carnetti.

Serviço

Exposição de Carros e Motos Antigos em prol das crianças de Lameirão

Data: 12 de outubro

Horário: das 14h às 17h

Local: Pátio do Radium Hotel

Entrada gratuita.