Fotografia, artes plásticas, literatura e muita cultura. A exposição “Bem perto de Nossos Olhos”, que reúne seis artistas locais, acontece entre os dias 11 e 30 de novembro, no Espaço Cultural Tzion Imóveis, no Centro de Guarapari.

Entre os artistas estão Ewelson Sodré, Chris Barreto, Roberto Almeida e Suely Mello. Eles apresentam desde pinturas, gravuras, esculturas recheadas de expressões artísticas das mais clássicas como o óleo sobre tela, vanguardismo, pop art e o regionalismo.

A exposição é parte de um processo que busca o despertar artístico em nossa cidade proposto pelos organizadores. A mostra contempla a exibição das obras dos artistas de forma coletiva para apresentação do movimento que se inicia na cidade.

De acordo com o idealizador da exposição, Rogério Nogarol, a realização é uma solução proposta para a falta de um espaço voltado para a produção cultural no município. “Queremos fazer aqui um grande espaço cultural para o município. Outras exposições estão previstas para os próximos meses, inclusive no verão que é uma época de grande movimento em nossa cidade. Uma forma de mostrarmos que Guarapari possui artistas com muito talento”, explicou.

Para a curadora do espaço a exposição convida parar para um momento de contemplação das artes deixando para trás a distância e criando conexões. “São expressões artísticas pelas mãos de um grupo maravilhoso que hoje reflete parte do espírito cultural da nossa cidade”, completou Monik Gagliard.

Além da exposição, o dia 11 de novembro será marcado por uma noite de autógrafos com a escritora Queila Gama, autora da série de livros infantis “Turma do Tinoco”. O evento acontece às 19 horas no Espaço Cultural Tzion Imóveis. O coquetel será restrito aos familiares e amigos dos artistas, mas os organizadores disponibilizaram um número extra de convites aberto ao público. Os interessados podem entrar em contato com a organização do evento no telefone (27) 99801 – 4141.

Serviço

Exposição “Bem Perto de Nossos Olhos”

Data: 11/11 à 30/11

Local: Av. Joaquim da Silva Lima, 298, Ed. Jacob Miranda, Loja 1, Centro – Guarapari

Telefone: (27) 99801 – 4141.