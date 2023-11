A Randoncorp, empresa gaúcha e maior fabricante de reboque e semirreboques da América Latina, está presente no Estado, onde decidiu expandir seus negócios e investir R$ 11,5 milhões, gerando 50 empregos diretos no município de Linhares. O Grupo aderiu ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES) e conta com o apoio do Estado.

Randon. Com uma receita líquida de R$ 11 bilhões e 16 mil funcionários em suas unidades industriais, a Randon implantou o Centro de Distribuição de peças de reposição, no município de Linhares, e agora está ampliando a atuação no Espírito Santo. A empresa tem como estratégia se tornar o maior powerhouse de reposição automotiva do mercado brasileiro.

“Confirmando a fase de desenvolvimento capixaba, o grupo Randon, presente em diversos estados e países, a maior indústria que fornece implementos e equipamentos para caminhões, está inaugurando um novo ciclo de crescimento, gerando mais empregos e mais oportunidades. Tudo isso é fruto do trabalho, do esforço, da cooperação e desse ambiente de negócios saudável que estamos construindo aqui no Espírito Santo. Então, vida longa para a Randon, diante desse esforço que estamos empreendendo na direção de criar emprego e trabalho para os capixabas”, disse o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Programa. Com o Compete-ES, o empreendedor participante se compromete a investir em ações que resultem no desenvolvimento socioeconômico do negócio, na manutenção e criação de empregos, na evolução e capacitação profissional da população local e no incremento da capacidade industrial, tecnológica e comercial do setor. O processo para solicitar a adesão ao programa é intuitivo e realizado de forma on-line.