O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) emitiu um alerta de calor para o Espírito Santo, prevendo que as temperaturas podem atingir 42ºC nesta quarta-feira. Assim, a expectativa é de que as praias do estado, de Norte a Sul, fiquem lotadas, com os banhistas buscando alívio para o calor intenso no feriado.

Guarapari. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) apontam que todas as praias de Guarapari estão com balneabilidade própria para banho. A última coleta de amostra da água do mar, feita pela administração municipal, ocorreu no último dia 6, e o resultado foi divulgado na quinta-feira (9).

Os pontos que tiveram a qualidade da água analisada foram: as praias de Meaípe, Bacutia, Peracanga, Areia Preta, Castanheiras, Namorados, Virtudes, Praia do Morro (três pontos), Santa Mônica, Muquiçaba, Setiba, da Fonte, dos Padres e de Guaibura.

Vitória. Na capital Vitória, o monitoramento semanal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente identificou que atualmente 17 pontos estão aptos para receber os banhistas. O relatório de balneabilidade é válido até quinta-feira (16).

A Praia de Camburi destaca-se com seis pontos apropriados, enquanto outros 11 estão distribuídos entre a Enseada do Suá, Praia do Canto, Ilha do Frade e Ilha do Boi.

Quatro pontos permanecem interditados devido a altas concentrações de coliformes, sendo eles: o Canal de Camburi, Canal da Passagem (próximo à Ponte da Passagem), Praia de Santo Antônio (próximo à academia popular) e Praia de Jesus de Nazareth. Acesse o link e confira o relatório completo.

Vila Velha. Em Vila Velha, dos 17 pontos monitorados pela administração municipal, 14 estão aptos para o banho, conforme a última coleta realizada em 1º de novembro. Entretanto, três locais continuam impróprios devido à má qualidade da água: Prainha, Praia do Ribeiro (Praia da Costa) e Praia da Barrinha (Barra do Jucu). Acesse o link e confira o relatório completo.