Equipe de guarda-vidas salva baleia e filhote de área com redes de pesca em Marataízes

Uma operação de salvamento realizada pela equipe de guarda-vidas de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, garantiu a segurança de uma baleia e do seu filhote na Praia da Barra. A intervenção ocorreu no último sábado (1º) e evitou que os animais marinhos ficassem presos ou sofressem ferimentos em uma área com redes de pesca.

A presença dos mamíferos foi notada a cerca de 400 metros da faixa de areia, em um trecho com constante atividade pesqueira. Banhistas que acompanhavam a movimentação no local chegaram a relatar que o filhote apresentava risco iminente de ter ficado preso às malhas das redes em um primeiro momento.

Manobra de resgate e condução em segurança

Ao chegarem ao ponto indicado, os guarda-vidas constataram que mãe e filhote continuavam nadando muito próximos às redes de pesca instaladas no local. Diante do risco de enredamento, a equipe agiu prontamente.

Utilizando um bote inflável motorizado, os guarda-vidas realizaram manobras de aproximação controlada para direcionar o nado dos animais. A estratégia permitiu guiar a baleia e o filhote com segurança para longe dos equipamentos de pesca, conduzindo-os de volta ao mar aberto.