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Equipe de guarda-vidas salva baleia e filhote de área com redes de pesca em Marataízes

Ação rápida na Praia da Barra utilizou um bote motorizado para direcionar os animais de volta ao mar aberto, evitando acidentes com os equipamentos de pesca.

Uma operação de salvamento realizada pela equipe de guarda-vidas de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, garantiu a segurança de uma baleia e do seu filhote na Praia da Barra. A intervenção ocorreu no último sábado (1º) e evitou que os animais marinhos ficassem presos ou sofressem ferimentos em uma área com redes de pesca.

A presença dos mamíferos foi notada a cerca de 400 metros da faixa de areia, em um trecho com constante atividade pesqueira. Banhistas que acompanhavam a movimentação no local chegaram a relatar que o filhote apresentava risco iminente de ter ficado preso às malhas das redes em um primeiro momento.

Manobra de resgate e condução em segurança

Ao chegarem ao ponto indicado, os guarda-vidas constataram que mãe e filhote continuavam nadando muito próximos às redes de pesca instaladas no local. Diante do risco de enredamento, a equipe agiu prontamente.

Utilizando um bote inflável motorizado, os guarda-vidas realizaram manobras de aproximação controlada para direcionar o nado dos animais. A estratégia permitiu guiar a baleia e o filhote com segurança para longe dos equipamentos de pesca, conduzindo-os de volta ao mar aberto.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Marataizes

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