A Kroton, empresa B2C de Ensino Superior do grupo Cogna, iniciou a campanha “Solidariedade que Transforma”, que vai arrecadar alimentos e itens de higiene a serem doados para mais de 100 instituições beneficentes em todo o Brasil.

Por meio desta ação, todas as 126 unidades das marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar serão pontos de coleta para as pessoas interessadas em fazer doações até o dia 21//05.

A primeira contribuição será feita pela Kroton, que vai doar 10 toneladas de alimentos em cestas básicas compostas por 10 itens alimentícios para a Cruz Vermelha Brasileira, uma das principais instituições de ajuda humanitária do mundo, com presença em 21 estados no Brasil.

Guarapari. No estado do Espírito Santo são quatro pontos de coleta, todos em unidades da Faculdade Pitágoras nas regiões de Guarapari, Linhares, Cachoeiro do Itapemirim e Serra. As entidades que receberão as doações são Lar Nina Arueira, Associação Crescer com Viver, Lar do Idoso Abrigo de Luz e Instituto Franciscano.

Confira abaixo o endereço e horário de funcionamento dos pontos de coleta nas cidades de Guarapari, Linhares, Cachoeiro do Itapemirim e Serra:

Pitágoras Guarapari – seg a sábado, de 8h às 21h – Rod. Jones dos Santos Neves, 1000 – Lagoa Funda

Pitágoras Linhares – seg, quarta e sex, de 9h às 19h – Avenida São Mateus, 1458 – Bloco 01 – Sala 03 – Araçá

Pitágoras Cachoeiro do Itapemirim – seg a sex, de 9h às 19h, e sábado, de 9h às 12h – Avenida Jones Dos Santos Neves, 256 – Maria Ortiz