Lorenzo Pazolini anuncia Erick Musso como coordenador da equipe de transição do governo do ES

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (27) o nome de Erick Musso, presidente estadual do partido e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), para coordenar a equipe de transição do governo estadual. A posse de Pazolini está prevista para 6 de janeiro de 2027.

Com mais de 15 anos de experiência na vida pública, Musso foi um dos principais articuladores políticos da campanha de Pazolini ao Governo do Estado. A escolha considera sua trajetória nos poderes Legislativo e Executivo, além da experiência em gestão pública, planejamento estratégico e articulação institucional.

Ao anunciar a indicação, Pazolini destacou que o processo de transição será fundamental para garantir organização administrativa, diálogo entre as instituições e planejamento das primeiras ações da futura gestão.

Segundo o governador eleito, o objetivo é preparar uma administração capaz de atuar desde o primeiro dia, assegurando a continuidade dos serviços essenciais e a execução dos compromissos assumidos com a população capixaba.

Musso afirmou que recebeu a missão com responsabilidade e agradeceu a confiança de Pazolini. Ele também ressaltou que o trabalho será conduzido com diálogo, organização e foco no interesse público.

Responsabilidades da equipe de transição

À frente da coordenação, Erick Musso ficará responsável por organizar os trabalhos de transição, acompanhar o levantamento de informações sobre a estrutura administrativa estadual e estabelecer a interlocução institucional necessária à preparação do novo governo.

A proposta é garantir um processo organizado, transparente e eficiente, permitindo que a futura administração tenha conhecimento da estrutura do Estado e dos principais desafios a serem enfrentados a partir de janeiro de 2027.

Trajetória política e administrativa

Aos 39 anos, Erick Musso é formado em Gestão Pública pelo Centro Universitário Faesa e está cursando uma pós-graduação na mesma área. Natural de Vitória e criado em Aracruz, iniciou sua trajetória no serviço público em 2010, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Em 2012, foi eleito vereador de Aracruz, sendo o candidato mais votado do município. Durante o mandato, também presidiu a Câmara Municipal, experiência que contribuiu para sua atuação na administração pública e na articulação entre os poderes.

Em 2014, foi eleito deputado estadual e reeleito em 2018, exercendo dois mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, entre 2015 e 2023. Em fevereiro de 2017, aos 29 anos, assumiu a presidência da Casa, tornando-se um dos mais jovens presidentes de assembleias legislativas do país.

Reconduzido ao cargo por mais dois biênios, permaneceu na presidência do Legislativo capixaba durante seis anos. Nesse período, liderou iniciativas de modernização administrativa, transformação digital, redução de despesas e ampliação dos serviços oferecidos à população.

Entre os projetos implementados durante sua gestão estão o Ales Digital, o Procon Assembleia, a Procuradoria da Mulher, o programa Revisa Ales e o Espaço Ales Cidadã.

A experiência também ampliou sua atuação na interlocução com os poderes Executivo e Judiciário, órgãos de controle, lideranças políticas e representantes da sociedade civil.

Atuação no Republicanos e na Prefeitura de Vitória

Desde 2023, Erick Musso preside o Republicanos no Espírito Santo, função na qual atua na organização partidária e na construção de alianças políticas em âmbito municipal, estadual e nacional.

Em janeiro de 2025, assumiu a Secretaria de Governo da Prefeitura de Vitória, durante a primeira gestão de Lorenzo Pazolini à frente do município. Permaneceu no cargo até junho do mesmo ano, participando da coordenação política e das relações institucionais da administração municipal.

A indicação de Musso marca o início da organização formal da equipe que trabalhará na preparação do novo governo estadual. A posse de Lorenzo Pazolini está prevista para 6 de janeiro de 2027, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.