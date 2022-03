Estão abertas as inscrições para o concurso da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). As chances são para professores, técnicos de nível superior, além do cargo de assistente administrativo, que exige a formação no Ensino Médio.

Os cargos técnicos de nível superior são para as áreas de Administração/Gestão Pública, Arquivologia/Biblioteconomia, Ciências Contábeis e Pedagogia, num total de seis vagas. Para o cargo de assistente administrativo, também estão sendo abertas o mesmo número de oportunidades.

O maior volume de vagas está nos cargos de professores titulares (10 vagas), professores adjuntos (17 vagas) e professores assistentes (26 vagas), com a exigência de curso de Doutorado, Mestrado e Pós-Graduação Latu Sensu, respectivamente.

De acordo com o diretor da Fames, Fabiano Araújo, o concurso atende a uma antiga reivindicação de toda a comunidade acadêmica. “O concurso nos permitirá atualizar o nosso quadro de docentes e preparar a Fames para os próximos trinta anos”, comemorou.

As maiorias das cadeiras de professor são para a área da Música com habilitação em diversos instrumentos musicais, mas também serão selecionados candidatos com formação em Pedagogia, Sociologia, Filosofia, Artes Plásticas, Artes Visuais, Educação Artística, Letras, Antropologia e Ciências Sociais.

Os salários são de R$ 2 mil para cargos de nível médio, R$ 4,8 para técnicos de nível superior e podem chegar a R$ 6,1 mil para professores.

Os candidatos serão selecionados por meio de provas objetivas e, no caso dos professores, haverá também provas dissertativas, prova de títulos e prova prática de desempenho didático.

As inscrições vão até o dia 16 de março, no site da Fundação Cefetminas, responsável pela realização do certame (https://concurso.fundacaocefetminas.org.br). O edital também está disponibilizado no site da instituição, assim como o cronograma detalhado com as datas limites para cada fase do concurso.