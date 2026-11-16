A capixaba Letícia Galvão levou o nome de Guarapari e do Brasil para o cenário internacional. Atual detentora do título de Miss Charm Brasil 2026, a modelo já se encontra no Vietnã, país asiático que sedia o concurso mundial Miss Charm 2026, com programação oficial iniciada nesta segunda-feira (16 de novembro de 2026) e encerramento previsto para 5 de dezembro.
A trajetória de Letícia nos concursos de beleza teve início em sua terra natal, onde conquistou consecutivamente os títulos de Miss Universo Guarapari e Miss Universo Espírito Santo no ano de 2024. A evolução nos palcos nacionais a credenciou para assumir a faixa brasileira na competição internacional.
Em suas redes sociais, a representante brasileira compartilhou a emoção de integrar o seleto grupo de candidatas no continente asiático:
“Se contassem para a pequena Leticia que nós estaríamos aqui, nessa escada, nesse hotel, representando o Brasil do outro lado do mundo… ela não acreditaria”, declarou.
Atuação Social e Repercussão Institucional
Além de sua forte presença nos concursos de beleza e passarelas, Letícia Galvão atua de forma engajada como embaixadora de causas voltadas à defesa da mulher no Espírito Santo, utilizando sua visibilidade para pautar o protagonismo feminino, a representatividade e o impacto social positivo.
O coordenador municipal do Miss Universo Guarapari, Jordy Batista Cardoso, celebrou o marco histórico para a trajetória da modelo e para a cultura do município:
“É uma honra acompanhar a trajetória da Letícia e vê-la alcançar um espaço tão importante no cenário internacional. Tenho muito orgulho de ter participado dessa caminhada desde sua trajetória em Guarapari e de vê-la agora representando brilhantemente nossa cidade e o Brasil no Miss Charm 2026. É uma conquista que nos enche de alegria e reforça o potencial da beleza capixaba”, afirmou.
No Vietnã, Letícia participa de uma agenda intensa de compromissos oficiais, desfiles e avaliações ao lado de representantes de diversos países, buscando trazer a coroa inédita para o Brasil.