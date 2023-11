Há três meses, a vida de Glauco dos Santos Pacheco já não é mais a mesma. Após surgirem sintomas como sangramentos, Glauco começou a investigar o problema. Após diversos exames e consultas, no dia 26 de setembro foi descoberto o câncer e, desde então, familiares e amigos buscam ajuda.

Diagnóstico. Glauco foi diagnosticado com um tumor no reto, e mais de 20 lesões no fígado. Desde então, a família busca apoio para custear as despesas, visto que Glauco e sua esposa, Gracieli de Souza Almeida, não podem trabalhar. “Tenho que acompanhar ele nas consultas e internações. Quando ele começou a ir aos médicos e fazer exames, eu parei de trabalhar”, afirma ela.

Despesas. Impossibilitado de trabalhar e sem uma resposta do INSS, Glauco e sua família estão recebendo doações para custear as despesas neste momento. “Ele deu entrada no INSS e está esperando, mas até agora nada. Eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele”, explicou Gracieli. Glauco dará início ao tratamento no próximo sábado (04) e terá que passar por três tipos de quimioterapia.

Rifa. Buscando arrecadar doações, amigos decidiram criar uma rifa no valor de R$5,00, que irá correr pela loteria federal no dia 18 de novembro. Os prêmios da rifa são todos artesanais, sendo eles: um quadro da Santa Ceia, de 40 x 30 cm, um porta toalhas, porta chaves, caderno e caderneta, marcador de páginas, uma caixa de joias e porta retrato. Para participar, basta consultar os números disponíveis.

Glauco dos Santos Pacheco

Número Pix: 27996346057