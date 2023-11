Na manhã desta sexta-feira (03), o Espírito Santo celebrou mais uma conquista nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Geovanna Santos, atleta capixaba, ficou com a medalha de prata na categoria de bola da ginástica rítmica em uma impressionante apresentação que lhe rendeu 31.650 pontos.

Dobradinha. A performance de Geovanna resultou em uma dobradinha brasileira, uma vez que a ginasta Bárbara Domingos conquistou a medalha de ouro com um total de 33.000 pontos. Vale destacar que, nos dois primeiros dias de competições no Pan-Americano, ela havia ficado de fora das finais do individual geral. No entanto, superou as adversidades e emocionou a todos com sua apresentação na categoria de bola.

Medalhas. Com essa conquista, o Espírito Santo alcançou sua quinta medalha na competição até o momento. André Stein, com ouro no vôlei de praia, João Gomes Jr, com bronze no 4×100 medley misto e prata no 4×100 medley, e Yuri Falcão, com bronze no boxe até 63,5 kg, também contribuíram para o sucesso do estado no evento.