O bairro Camurugi conta com uma nova unidade de saúde. Entregue nesta quinta-feira (22), a nova Unidade de Saúde da Família inicia os atendimentos aos moradores a partir desta segunda-feira (26).

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani, a nova unidade vai ofertar mais conforto e qualidade nos serviços de saúde para os moradores do território. “A unidade atende o território sanitário 06 composta pelos bairros Camurugi, parte do Itapebussu, parte do Sol Nascente e Vila da Samarco. Antes os pacientes eram atendidos em um espaço alugado e que não ofertava as condições necessárias para os pacientes e para a própria equipe de trabalho”, disse a Secretária.

A unidade é climatizada e conta com consultório médico, consultório de enfermagem, consultório ginecológico, cozinha, almoxarifado, auditório para atividades educativas, central para esterilização de materiais, estacionamento, além de sala de imunização e sala de curativos, que não existiam na antiga unidade. Em breve a unidade também receberá um consultório odontológico para atendimento da população.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Camurugi, Rodrigo Santana, comenta sobre a importância da unidade para o bairro.

“Esta unidade de saúde é de suma importância para nosso bairro, que tem uma enorme demanda na saúde. Agora temos mais segurança ao sermos assistidos por essa equipe maravilhosa com uma estrutura digna. Hoje temos esse sonho realizado, graças à parceria entre a Prefeitura e nossa Associação de Moradores. Obrigado a todos os envolvidos e em especial ao Prefeito Edson, por tantas vezes nos receber e não só ouvir, mais também atender a nossos pedidos”, comentou Rodrigo.