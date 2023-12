Por Roberta Bourguignon | Centenas de papais, mamães, avós, e titios passaram pelo Centro Educacional Maxime, nesta quarta e quinta feira, para assistir as apresentações de final de ano dos alunos da educação infantil e fundamental. A família Salvarez compareceu para assistir os pequenos Carlos Eduardo, de 5 anos, e Leonardo, de 2, e deixaram a mãe Valéria, a tia Michela, e a avó Eny, orgulhosas.

“É sempre muito importante para o desenvolvimento deles como crianças ver na arquibancada a família acompanhando as apresentações deles. Tanto o mais velho quanto o mais novo, ensaia, aprende, e aqui se apresentam, superando as nossas expectativas e as deles. A escola está de parabéns com o trabalho desenvolvido”, destaca a mãe Valéria.

O pequeno João Vitor Cesati Gouvêa, de 3 anos, também fez bonito para os pais, Andrezza Cesário, e Giovanni Gouvêa, e disse que está adorando a escola, que promove esses eventos de interação com a família.

“Ele entrou em setembro na escola, após a mudança para a cidade, e está adorando a escola. Tem muitas atividades, e ele fica super empolgado com as novidades. É muito importante esse momento com a família completa também”, destaca a mãe Andrezza.

Cada turma aprendeu sobre um tema diferente, e o resultado foi a superação e o sucesso de todos os envolvidos. Para os alunos da educação infantil, a escola trabalhou o tema sentimentos e emoções, como carinho, amizade, gratidão.

“Para cada turma, um sentimento foi escolhido, e os estudantes se envolvem naquele tema, de acordo com sua idade. Como já dizia Leonardo da Vinci, ‘todo o nosso conhecimento se inicia com sentimentos’, e assim vamos além da sala de aula, e contribuindo com cada etapa do crescimento dos alunos”, destaca Mary Lucy, coordenadora pedagógica da instituição.

Os estudantes do Fundamental abrilhantaram a noite do projeto ‘Meu Brasil Brasileiro’, onde as crianças aprenderam a cultura de cada região do Brasil através da dança. “As crianças de 6 a 11 anos aprenderam a cultura de cada região do Brasil através da dança, e a apresentação final é a culminância desse aprendizado, quando eles se apresentam e aprendem com outras turmas sobre as demais regiões”, completa Mary.

