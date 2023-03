Na tarde da última quarta-feira (08) foi realizada no município de Anchieta, a reunião da Federação Estadual dos Conselhos de Segurança (FECONSEG). O evento, realizado no auditório da empresa JC Lima & Cia LTDA, foi promovido pela Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária (DDHPC) e reuniu representantes dos quatro municípios sob responsabilidade territorial da 10ª Cia Ind, que são: Anchieta, Piúma, Alfredo Chaves e Iconha.

Participaram da reunião, o Comandante da 10ª Cia Ind. Major Walter Francisco de Araújo Filho, o subcomandante, Capitão Victor Da Rós Lourenço Mattos, os comandantes dos pelotões destacados, o Delegado da Polícia Civil de Iconha, Sebastião Caetano, além de autoridades do poder executivo dos municípios citados.

Na ocasião, membros da diretoria da FECONSEG fizeram uma explanação sobre as ações desenvolvidas pela entidade, destacando o papel dos municípios no processo criação e consolidação dos conselhos comunitários de segurança. Em contrapartida, os representantes dos órgãos municipais presentes, fizeram um breve relato das ações desenvolvidas por seus respectivos municípios no campo da segurança pública.