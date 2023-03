A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Obras (Semop), realizou na última terça-feira (07), a assinatura de Ordem de Serviço para início das obras de pavimentação do trecho que liga Baía Nova à Rio da Prata. Na semana anterior, o prefeito Edson Magalhães autorizou a pavimentação de trecho de Santa Rita à Santa Luzia, e segundo a prefeitura, as equipes já estão trabalhando na obra.

Agora a obra será no trecho de Baía Nova à Rio da Prata. De acordo com a prefeitura, as lideranças comunitárias de Rio da Prata e Baía Nova, Paulo Piumbine e Delmiro Dias, afirmaram que esta obra é uma conquista esperada por muito tempo. “Estamos muito agradecidos, valeu a pena ter lutado por isso, obrigado prefeito por nos atender”, disse Piumbine.

“Onde o asfalto chega, tudo se transforma, essa é uma expressão muito usada pelo prefeito em seus discursos, e quem vive na região rural concorda absolutamente. É o caso de Rio Calçado, Alto Rio Calçado, Santana e de várias outras comunidades, que orgulhosas já estão contemplando mais qualidade de vida, melhor renda familiar e mais facilidade para levar a vida no campo”, afirmou Delmiro.

Oportunidades. Segundo Edson, a interligação de todo o interior do município, fará com que o agronegócio e o agroturismo, possam proporcionar muitas oportunidades, principalmente, um ganho maior para as famílias do campo e mais geração de empregos.

Outras obras. Ainda de acordo com o prefeito, mais ruas nos bairros dentro da cidade serão asfaltadas, uma nova rede de drenagem será feita na orla da Praia do Morro, um novo Mercado de Peixe da Cidade será construído, além de outras obras importantes, que estarão em andamento por toda a cidade: Hospital Cidade Saúde, Unidade de Saúde Dr Roberto Calmon, Unidade de Saúde de Todos os Santos, revitalização de praças, construção de escolas e creches.

Também farão parte da interligação com a BR 101, as comunidades de São Félix, São Miguel e Cabeça Quebrada.