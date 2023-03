Neste fim de semana, a comediante Bruna Louise estará no Espírito Santo apresentando seu novo show “Burnout”. O espetáculo de stand-up ocorrerá no Centro de Convenções de Vitória no sábado, dia 11 de março, e na Luazul em Nova Guarapari no dia 12 de março.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site ingressodigital.com

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher os ingressos do show estão com desconto por apenas R$ 30,00. Promoção limitada a 200 ingressos e mediante a entrega de 1Kg de alimento na entrada do evento.

Em seu novo show solo, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela.

O objetivo da comediante é, cada vez mais, fazer o público deixar o local com a cabeça pensativa e a barriga doendo de tanto rir. Com muitas piadas, improvisos e interações, ela se aproxima dos espectadores, em um show bastante identificativo e forte.

Bruna Louise é um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil. Suas piadas audaciosas com fortes doses de acidez a fizeram conquistar um grande número de seguidores nas redes sociais – mais de 3 milhões de inscritos no YouTube e 4 milhões de seguidores no Instagram.

“Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí.”, afirma a comediante.

E o trabalho não para. Bruna Louise participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Video e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial Lugar de Mulher e, ainda esse ano, retorna ao streaming com o seu solo, disponível para todo o planeta, o Especial Demolição.

🎭 Vitória

Data: 11/03, sábado

Local: Centro de Convenções de Vitória

🎭 Guarapari

Data: 12/03, domingo

Local: Luazul

R. Servidão III – Nova Guarapari