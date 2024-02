O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da coordenadora do Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce (GTRD), Promotora de Justiça Elaine Costa de Lima, participou de reuniões de escuta dos atingidos pelo desastre causado pelo rompimento da Barragem da Samarco, em Mariana (MG), nos municípios de Marilândia, Colatina e Baixo Guandu, nos dias 20 e 21 de fevereiro.

Também participaram das reuniões a Promotora de Justiça de Colatina Bruna de Paula Legora e o Promotor de Justiça de Baixo Guandu Cesar Nasser, além do Defensor Público Estadual, Rafael Portela, membros da Assessoria Técnica Independente (ADAI) e representantes das Comissões de Atingidos.

1 de 3

Os encontros reuniram aproximadamente 200 pessoas, que apontaram os problemas enfrentados em decorrência do desastre mencionado. As principais demandas apresentadas pelas atingidas e pelos atingidos envolvem a preocupação com a qualidade da água, saneamento básico, a saúde humana, além de questões econômicas como a retomada da atividade pesqueira, a necessidade de indenizações justas e a continuidade do pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

O objetivo das reuniões é discutir o momento atual do processo de reparação do Rio Doce, de modo a informar à população atingida a respeito do estágio da repactuação, oportunizando a todos a participação e uma escuta ativa.

Próximas datas. Outras visitas ao território atingido serão realizadas. No dia 5 de março está agendada reunião com a comissão de atingidos de Linhares e de Povoação. No dia 6 de março, o encontro será com a comissão de Regência. No município de São Mateus, a reunião será realizada no dia 19 de março e, no dia 20, serão atendidas a comissão de atingidos de Itaúnas e a comissão quilombola do Sapê do Norte. Por fim, no dia 21 de março, o MPES participará do encontro com a comissão de atingidos de Conceição da Barra.