Uma iniciativa do JetMar Lounge, restaurante localizado na Aldeia de Perocão, está chamando a atenção nas noites da cidade saúde. É a primeira edição do Festival de Frutos do Mar 2023. O evento começou na noite dessa sexta-feira (24) e vai até amanhã, domingo (26).

A proposta do local é oferecer aos clientes uma diversidade de pratos que não estão no cardápio tradicional da casa. O cliente paga um único valor e pode degustar 5 pratos, sendo 2 entradas, 2 pratos principais e uma sobremesa.

Segundo Renato Ferraz, sócio do local, os pratos mais elogiados pelos clientes podem voltar em outras edições ou até mesmo fazer parte do cardápio tradicional da casa. E por enquanto a notícia é que todos estão muito bons.

“A resposta é unânime, todos os pratos estão maravilhosos, e ainda não encontramos o mais votado. A experiência gastronômica com a base de frutos do mar é realmente saborosa e vale a pena experimentar. Quem veio ontem já perguntou quando será o próximo, mas ainda não temos uma nova data. Ainda haverá festival hoje e amanhã, e todos os estão convidados”, declara ele.

Thamires Simões, sócia do restaurante, explica que o evento será em formato Menu Degustação, onde o cliente paga um valor único e pode degustar todas as opções de pratos oferecidos no Festival. Esse tipo de evento já acontece em grandes restaures em outros estados e já vinha sendo solicitado por alguns clientes aqui também.

Serviço:

Data: 25 e 26 de Fevereiro

Horário: de 18h às 23h

Valor: R$ 109,90 por pessoa

Informações e reservas: 27 99687-5942

instagram.com/jetmarlounge/

Endereço: Rua Ary Fontenelle s/n, Perocão (antiga rua do Estaleiro) próximo a Fábrica de Gelo Reis. Google Maps -> https://goo.gl/maps/VytgPiJHRwULYMVJ8