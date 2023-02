Um sábado triste em Guarapari. Duas mortes envolvendo uma criança e um homem foi o saldo do último sábado de fevereiro em Guarapari. O primeiro caso foi com um menino de 16 anos que morreu eletrocutado enquanto nadava em uma lagoa no bairro Fátima Cidade Jardim. Segundo testemunhas, o motivo do acidente foi uma cerca elétrica improvisada e que ficava próxima da água e que não possuía nenhuma placa de aviso.

Descarga elétrica. De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada por volta das 15h40 deste sábado (25), para uma ocorrência de acidente com morte ocorrida em virtude de descarga elétrica. No local, a perícia identificou que a vítima estava com a mão contraída, indicando a possível morte por choque elétrico.

Investigação. Ainda segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Guarapari.

Particular. De acordo com moradores, a cerca teria sido improvisada por um dono de uma propriedade, que não mora em Guarapari, para que ninguém tivesse acesso a sua residência que fica no entorno da lagoa. A prefeitura de Guarapari informou que o município não foi acionado e que a lagoa está em área particular.

Moto. O outro acidente aconteceu na região da entrada de Jaboti para acesso a região de Boa Esperança, no interior de Guarapari. O acidente ocorreu entre um carro de uma dupla de músicos, e uma moto onde estavam dois homens. A moto teria invadido a contramão e batido de frente com o carro.

O piloto da moto morreu na hora e o homem que estava na garupa teve fratura exposta em uma das pernas. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. O estado de saúde era grave. Os ocupantes do carro não se feriram.