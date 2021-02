Os trabalhadores e moradores de Guarapari precisam preparar o bolso. Entrou em vigor neste mês de fevereiro a nova tarifa do transporte público municipal. Agora o trabalhador que precisa se locomover dentro da cidade vai gastar R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos).

O aumento foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte de Guarapari (COMUTRAN) e decretada pelo pelo prefeito Edson Magalhães (PSDB). Veja abaixo o decreto aprovado.

DECRETO Nº. 096/2021

DISPÕE SOBRE REAJUSTE DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO REGULAR NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município – LOM, em especial pelo inciso IV do artigo 49 e do §3° do artigo 59, ambos da] Lei Complementar N° 002/2006 e,

Considerando os reajustes acumulados nos preços dos combustíveis e custos operacionais; Considerando a ATA de reunião do dia 22 de janeiro de 2021 do Conselho Municipal de Transporte de Guarapari – COMUTRAN, juntada as fls. 09 do processo administrativo n° 20915/2020, que originou a Resolução N° 001/2021;

DECRETA:

Art. 1º- Fica reajustada a “tarifa” do Transporte Coletivo Regular no Município de Guarapari, passando o valor unitário a ser fixado em R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos).

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor a partir do dia 31 de janeiro de 2021.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 012/2020.

Guarapari, 25 de janeiro de 2021.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº.099/2021