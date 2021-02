Durante a noite de sábado, militares da Força Tática do 10º batalhão de Guarapari, durante o patrulhamento, receberam denúncias que no bairro Jabaraí, havia diversos indivíduos armados circulando no bairro.

Os policiais ao se aproximarem do local indicado, se depararam com vários indivíduos, encapuzados e armados, que realizaram vários disparos em direção aos militares que repeliram a agressão. Os indivíduos então tentaram fugir a bordo de motocicletas, mas dois deles foram alcançados no bairro Praia do Morro.

Mandado. O piloto da moto foi identificado, e contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio. Foi encontrado em sua posse: uma pistola calibre 380, numeração raspada, carregada com três munições e um carregador reserva contendo quinze munições do mesmo calibre, um colete tático, cinco pinos de cocaína e um caderno de anotação do tráfico de drogas.

Na casa de um dos abordados foi encontrado ainda: sete munições de calibre 380.

Durante a noite de sexta, militares durante patrulhamento tático no bairro Ipiranga, abordaram um homem saindo de uma residência, empurrando o veículo HONDA/TITAN, cor vermelha, com restrição de Furto/Roubo.

Em sua posse foi apreendido quarenta pedras e uma porção pequena de crack, uma bucha de maconha, uma munição calibre 38 e uma balança de precisão. No bairro Kubitschek, policiais da Força Tática, abordaram um homem conhecido dos militares, o qual estava evadido do Sistema Prisional, e conduzia uma motocicleta HONDA/XRE, cor prata com

restrição de Furto/Roubo.

Os militares apreenderam também na casa do acusado um pé de maconha, material para embalo de entorpecente e uma balança de precisão. Policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMESP), durante patrulhamento na noite de sexta no bairro Itapebussú, avistaram três indivíduos realizando tráfico de drogas.

Dois deles conseguiram se evadir, ficando para trás um menor, que foi abordado após resistência. Foi localizado no chão: oitenta e cinco pedras de crack e R$ 1.200,00 em espécie. Próximo ao local da abordagem foi encontrado mais setenta e três pinos de cocaína, duas buchas de maconha e um rádio comunicador.