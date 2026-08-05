Flagrante em Guarapari: Caminhoneiro é preso em frente à rodoviária transportando 3kg de crack

Policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante, na tarde dessa terça-feira (04), um homem de 35 anos pelo crime de tráfico de drogas. A ação resultou na apreensão de três quilos de crack que eram transportados na cabine do caminhão conduzido pelo investigado.

A prisão ocorreu no trevo do município de Guarapari, em frente à rodoviária, após um trabalho contínuo de monitoramento e inteligência conduzido pela equipe de investigação do Denarc.

Durante a abordagem, os policiais inspecionaram o interior da cabine do veículo e localizaram três barras de crack, somando cerca de três quilos do entorpecente. Segundo levantado pelas investigações, a droga seria entregue a traficantes que atuam no município de Viana.

Após a realização dos procedimentos de praxe na delegacia, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.