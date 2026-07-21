Com pagamento retroativo, INSS libera análise de pensão para órfãos de feminicídio

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a analisar mais de 400 pedidos de pensão especial destinados a crianças e adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio. O estoque acumulado desde o início dos requerimentos, em dezembro de 2025, tem previsão de ser concluído até o fim deste mês, segundo estimativas do próprio órgão, que passará a processar também as novas solicitações recebidas.

Embora a Lei nº 14.717 tenha sido aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2023, a efetiva liberação do benefício enfrentou um atraso regulatório de mais de dois anos e meio. Para que o processo fosse liberado para análise técnica, foi necessária a edição de um decreto presidencial no final de 2025, seguido por uma portaria do INSS publicada no fim de maio. O Palácio do Planalto justificou a demora citando a complexidade dos estudos técnicos entre os ministérios envolvidos, enquanto o INSS apontou a necessidade de adaptação operacional de seus sistemas internos.

O auxílio consiste no pagamento de um salário mínimo mensal. Nos casos em que a vítima deixou mais de um dependente elegível, o valor do salário mínimo será dividido igualmente entre eles. O INSS informou que os requerimentos aprovados terão os pagamentos efetuados de forma retroativa à data de abertura do pedido.

REGRAS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Para ter direito ao benefício, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos previstos em lei:

Faixa Etária: O benefício é concedido a menores de 18 anos de idade.

Critério de Renda: A renda familiar por pessoa deve ser de até R$ 405,25 (equivalente a um quarto do salário mínimo vigência).

Comprovação do Crime: A caracterização do feminicídio deve ser comprovada por meio de documentos do inquérito policial ou de decisão judicial conclusiva do caso.

Inclusão: O auxílio estende-se expressamente a órfãos de mulheres transgênero vítimas de feminicídio.

Cadastro Único: É obrigatório que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja devidamente atualizado nos últimos dois anos e contenha o registro de CPF de todos os membros do núcleo familiar.

COMO SOLICITAR A PENSÃO

A solicitação deve ser feita obrigatoriamente pelo responsável ou representante legal do menor. O pedido pode ser efetuado de três formas: