Na noite de terça-feira (2), quatro presos conseguiram escapar do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, situado no bairro Várzea Nova. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou a fuga, revelando que os detentos foram flagrados pela Polícia Penal durante a tentativa de evasão, e agentes tentaram impedir a ação, mas os internos conseguiram burlar as autoridades.

Segundo a Sejus, as forças de segurança estaduais estão empenhadas em localizar os foragidos. A população também pode contribuir com as investigações por meio do Disque Denúncia 181, sem a necessidade de se identificar.

Quem são. A Sejus divulgou a identidade dos detentos que conseguiram fugir e seus respectivos históricos criminais:

Irieverton Rocha Santos (I. R. S.): Autuado por tráfico de drogas (Art. 33) e associação para fins de tráfico (Art. 35 c/c Art. 40), ambos na Lei 11.343/06; comercialização de armas de fogo e munição (Art. 16) e posse irregular de arma de fogo (Art. 16), na Lei 10826/03; latrocínio (Art. 157) e recepção culposa (Art. 180) no Código Penal.

Vitor de Souza Oliveira (V. S. O.): Autuado por homicídio (Art. 121), latrocínio (Art. 157) e recepção culposa (Art. 180) no Código Penal; comercialização de armas de fogo e munição (Art. 16), previsto na Lei 10826/03 e tráfico de drogas (Art. 33) na Lei 11.343/2006.

Luian Carlos Laudelino da Silva (L. C. L. S): Autuado por tráfico de drogas (Art. 33) e associação para fins de tráfico (Art, 40) na Lei 11.343/06 e homicídio (Art. 121), previsto no Código Penal.

Robson Fernando Cozer Junior (R. F. C. J.): Autuado por homicídio (Art. 121) e latrocínio (Art. 157), previstos no Código Penal.