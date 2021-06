Na última quarta-feira (16), policiais militares da Força Tática do 10º Batalhão de Guarapari participaram da Instrução de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH). O treinamento foi ministrado pelo Instrutor Dayvidson Santos da Silva, e ocorreu na sede da Unidade, sendo dividido em dois momentos: parte teórica em um primeiro momento e após isso os militares tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos obtidos.

O objetivo da capacitação é instruir os policiais militares a realizarem o primeiro atendimento-hospitalar em ambiente hostil priorizando a segurança da equipe e preservando a vida da vítima ferida, sendo este policial ou demais cidadãos envolvidos, esclareceu o 1º tenente Rafael – coordenador da capacitação.

Técnicas. O foco é a preservação da vida, para isso os militares aprenderam técnicas para minimizar os possíveis danos e conter de forma prévia lesões ou ferimentos causados por armas de fogo, armas brancas ou outros objetos. Desta forma, ao se deparar com situações e ocorrências envolvendo confrontos, os policiais estarão em condições de aplicar as técnicas aprendidas de forma a evitar o agravamento e/ou o surgimento de novas lesões que poderiam levar ao óbito.

Segundo o tenente-coronel Emerson Caus, comandante do 10º BPM, é extremamente importante o conhecimento básico de procedimentos de gerenciamento de eventos envolvendo uma ou mais pessoas lesionadas. “O APH (Atendimento Pré-Hospitalar) de Combate, diferente do APH convencional, é um conjunto de diretrizes elaboradas para treinar e capacitar o Policial Militar para lidar e tratar as causas de mortes evitáveis”, explicou o comandante.

A Instrução teve duração de 7 horas e contou com a participação de 23 policiais militares do 10º BPM.