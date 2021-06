Os moradores de Nova Guarapari, que tem apenas uma ponte ligando a região de Village dos Pássaros ao restante do bairro, procuraram o Portal 27 em busca de ajuda para divulgar a situação. O caso é que esta ponte, que liga os dois pontos separados por uma lagoa, aparenta estar em péssimo estado, com vigas expostas e vergalhões corroídos pela ferrugem.

O presidente da Associação de Moradores de Nova Guarapari, Cleber Waner Ribeiro Barbosa, relatou a situação, comentando também outros problemas que a ponte tem, como a falta de parapeito, falta de passagem para pedestres e ser muito estreita, com dois veículos passando lado a lado.

“Eu moro aqui há 7 anos, meu cunhado há 12, nesses anos nunca vimos sequer uma reforma na ponte, é capaz de se falar com os moradores antigos ter até mais tempo. Ela não tem calçada lateral, não tem parapeito, de um lado é lagoa e quando passam dois carros juntos e a pessoa tá atravessando tem que escolher, ou pula na lagoa ou é atropelado”, disse Cleber.

O outro lado

Enviamos uma demanda para a Prefeitura Municipal de Guarapari, expondo a situação e mostrando as principais requisições dos moradores da região, sendo uma reforma principalmente na estrutura de sustentação da ponte, e também com as melhorias propostas, com calçadas e parapeitos.

Fomos respondidos com o seguinte: “A Defesa Civil Municipal já realizou uma vistoria na ponte e o relatório está com a Secretaria de Obras Públicas que vem tomando as providências para a realização do reparo de estrutura. A ponte não precisou ser interditada.”