A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) abriu processo seletivo para contratação de agentes de ordenamento, em caráter temporário.

No total são 10 vagas e cadastro de reservas. Duas dessas vagas são destinadas a pessoas com deficiência. O valor do vencimento é de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), com carga horária de 40 horas semanais.

Segundo a prefeitura, as inscrições acontecem nesta quinta (17) e sexta-feira (18) diretamente no anexo da Septran, situada na Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, Praia do Morro, Guarapari/ES, das 9h às 11h e de 13h às 17h.

O candidato deverá levar todas as documentações solicitadas no edital e atender aos critérios de inscrição. O prazo de validade deste processo seletivo simplificado é de até três meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com a prefeitura, na data da inscrição o candidato deverá ter, no mínimo, 18 anos completos e possuir o ensino médio ou técnico completos. Só será permitida uma inscrição por candidato. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os resultados e as convocações serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios, e no site da Prefeitura de Guarapari www.guarapari.es.gov.br.