Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão, juntamente com a equipe K9, apreenderam sete tabletes de maconha, seis rádio comunicadores, ácido bórico e embalagens para armazenar cocaína no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na noite dessa terça-feira (04). Ninguém foi detido.

Durante o policiamento, as equipes receberam a informação do Serviço de Inteligência da Unidade de que, em uma mata no alto do morro, indivíduos estariam cortando e embalando entorpecentes.

Diante do fato, os militares foram ao local indicado e realizaram patrulhamento a pé na vegetação, além do monitoramento por drone. Pelas imagens do veículo aéreo no tripulado foi possível avistar suspeitos se deslocando para um local de mata mais densa e escondendo algo entre as pedras. Em seguida, eles desceram da parte alta do morro e tomaram destino ignorado.

Os policiais se deslocaram até o local onde os suspeitos foram vistos e com o auxílio da cadela Meg localizaram sete tabletes de maconha, metade de um tablete da mesma droga, uma balança de precisão, seis rádios comunicadores, uma base de rádio comunicador, nove frascos pequenos de ácido bórico, um saco grande contendo ácido bórico, um saco com pinos vazios utilizados para o embalo de cocaína e um coldre de tecido.

Todo o material foi entregue a 2ª Delegacia Regional.