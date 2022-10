Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado com vagas para médicos e cadastro de reserva disponíveis, conforme publicação no Diário Oficial desta terça-feira (4). A contratação temporária desses profissionais tem o objetivo de atender às necessidades do município.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, onde o candidato deverá clicar aqui e preencher o formulário de inscrição, no período de 8h do dia 4 de outubro até às 17h do dia 12 de outubro de 2022.

Acesse o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022, entre as páginas 18 e 34, clicando AQUI.

Vagas disponíveis:

Médico clínico geral plantonista

Médico clinico geral – 20 horas

Médico clinico geral – 40 horas

Médico psiquiatra plantonista – 24 horas

Médico psiquiatra adulto

Médico infectologista

Médico infectologista plantonista – 24 horas

Médico neurologista infantil

Médico neurologista adulto

Médico urologista

Médico cirurgião vascular

Médico do trabalho

Médico angiologista

Médico pediatra plantonista – com experiência em neonatologia

Médico pediatra

Médico ginecologista obstetra plantonista

Médico ginecologista

Médico ginecologista especialista em climatério

Médico psiquiatra infantil

Médico geriatra

Médico proctologista

Médico mastologista

Médico alergista

Médico ortopedista