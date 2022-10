A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Jedidias, no Espírito Santo e em Minas Gerais.

Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão. A operação visa prender integrantes de uma organização criminosa especializada no tráfico de haxixe. Eles usavam o porto do Espírito Santo para receber o entorpecente e depois traficar para outros estados, como Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A operação está sendo realizada em conjunto com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, com apoio das Delegacias da Superintendência de Polícia Especializada e da Superintendência de Polícia Regional Metropolitana. Alem disso, a ação conta também com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

A operação está em andamento, mais informações a qualquer momento.