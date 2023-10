O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) divulgou a previsão do tempo para o fim de semana no Espírito Santo, com destaque para quedas na temperatura e possibilidade de chuva.

Frente fria. No sábado, uma rápida frente fria proveniente do mar influenciará as condições climáticas no Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e chove, em alguns momentos do dia, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e Nordeste. No extremo Norte e na região Noroeste capixaba, o céu permanece nublado, mas sem previsão de chuva. Além disso, haverá uma queda nas temperaturas em todas as regiões do estado.

Na Grande Vitória, os moradores devem preparar-se para um dia com sol entre nuvens e chuva fraca, com temperatura mínima de 23°C e máxima de 26°C.

Melhora no clima. Para o domingo, a previsão aponta para uma melhora no tempo em grande parte do Estado. No trecho sul do Espírito Santo, são esperadas chuvas rápidas durante a madrugada e manhã, seguidas de abertura das nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões, o dia segue com sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Além disso, as temperaturas devem voltar a subir.

Guarapari. O sábado será nublado, com chuva prevista para o fim da manhã, se estendendo pela tarde e noite. O dia terá temperatura mínima de 19°C e máxima de 27°C. Já o domingo se inicia com chuvas pela manhã, com aberturas de sol à tarde e possibilidade de pancadas de chuva à noite. As temperaturas ficarão entre 19°C, como mínima, e 27°C, como máxima.