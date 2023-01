A TV Educativa do Espírito Santo (TVE) continuará sendo a “casa do futebol capixaba” até o ano de 2025. Na tarde desta quarta-feira (25), o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a renovação do contrato de aquisição dos direitos de transmissão e comercialização do Futebol Capixaba para os anos de 2023, 2024 e 2025. Ao todo, serão investidos R$ 6 milhões no triênio.

Em 2023, a TVE fará a maior transmissão do Brasil, cobrindo todas as 55 partidas do Capixabão (primeira divisão do campeonato capixaba de futebol) ao longo dos três meses de competição. Além disso, a emissora vai transmitir jogos de outras sete competições durante todo o ano (Capixabão Série B, Copa Espírito Santo, Campeonatos Sub-20, Sub-17 e Sub-15, Campeonato Feminino e Campeonato Interligas). As três competições juntas reúnem mais 1.400 atletas em um total de 80 jogos transmitidos na TV aberta e pela internet.

Em sua fala, o governador conclamou a todos para colaborar com o desenvolvimento do futebol capixaba. “Precisamos envolver mais pessoas neste trabalho de valorização do nosso futebol. Apenas os clubes, a federação e o Governo do Estado são insuficientes, precisamos também do empresariado. Queremos colocar o futebol capixaba em destaque no Brasil”, disse.

Casagrande prosseguiu: “Quem não é visto, não é lembrado. Por isso, quando você tem a transmissão ao vivo das partidas, abrem-se possibilidades. Nosso desejo é que continuemos nesse caminho para que este Estado seja cada vez mais reconhecido e o futebol pode nos ajudar nessa empreitada. Queremos reafirmar nosso compromisso neste próximo triênio.”

O governador citou ainda a Lei de Incentivo ao Esporte, sancionada por ele em 2021, que permite a captação de recursos por clubes, federações, associações e competições esportivas oriundo de empresas instaladas no Espírito Santo que recolhem ICMS. “Além disso, ampliamos a compra dos direitos de TV e os investimentos do Banestes no nosso futebol. Esse diálogo permanente com a Federação de Futebol do Espírito Santo e os clubes é muito importante para que possamos achar caminhos e aperfeiçoar nosso trabalho”, pontuou.

O presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, destacou que esse é um novo momento para o futebol capixaba. “Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao governador pelo apoio, principalmente no período de pandemia [da Covid-19] apoiando os clubes. Esse contrato de três anos foi um desafio, mas que dará tranquilidade aos clubes para buscar patrocínio, pois eles têm o que entregar. Com planejamento, sabemos que haverá três anos de transmissão e que todas as partidas serão transmitidas. Esse contrato vai além do Estadual e se estende a outras competições”, afirmou.

O diretor-presidente do Sistema RTV-ES, Igor Pontini, destacou o avanço do projeto “TVE, casa do futebol capixaba” nos últimos anos. “Avançamos muitos nos três anos de existência do projeto e estamos nos estruturando para crescer ainda mais nos próximos três anos. Quero parabenizar o governador por ter abraçado essa iniciativa de valorizar o nosso futebol. No que depender da TVE e da Rádio Espírito Santo, nós entregaremos tudo o que conseguirmos, pois estamos muito comprometidos nesta ação. A gente acredita no futebol capixaba e quer que o futebol cresça”, enfatizou.

O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, lembrou que o Espírito Santo sedia grandes eventos de futebol. “Realizamos o Mundial Sub-17 no Estado, impressionando a todos pela qualidade. A CBF está disposta a trazer novas competições para o Espírito Santo. A transmissão do futebol ao vivo é a maior vitrine do esporte. Por isso, parabéns ao governador pela decisão de transmitir o futebol capixaba”, comemorou.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, também comentou sobre as transmissões do futebol capixaba pela TVE: “Estamos diante de uma amplitude de cobertura jamais vista no Espírito Santo. Poderemos chegar a quase cem jogos exibidos por ano em TV aberta, atingindo até 96% de abrangência das partidas de cada campeonato. A Sesport será parceira da TVE nas transmissões, principalmente por meio do Estádio Estadual Kleber Andrade, o principal palco do nosso futebol, além de ajudarmos o futebol capixaba de diversas formas, como por meio de Chamamento Público e da Lei de Incentivo ao Esporte.”

“Em nome de todos os clubes, queremos agradecer ao governador, a RTV e a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) pelo apoio que o Governo do Estado tem dado ao futebol e ao esporte capixaba. O mais importante é que estamos vivendo uma nova fase. Milhões de pessoas estão assistindo aos nossos clubes. Queremos que vocês continuem acreditando no nosso futebol e temos elementos que podemos colocar em todos os clubes do Brasil”, frisou o presidente do Vilavelhense F.C., Miguel Trés.

A “TVE, casa do futebol capixaba” é um projeto de governo e, como tal, integra a carteira de projetos do planejamento estratégico do Governo do Estado. Tal fato corrobora a importância econômica desta atividade e, por isso, promove o futebol capixaba, os jogos, a formação e interação das torcidas, estabelecendo uma verdadeira rede de trocas no setor.

Fruto desse projeto, as transmissões dos jogos vem sendo o propulsor dos índices de audiência da TVE. Nos últimos três anos, 2020, 2021 e 2022, a TVE transmitiu 123 jogos ao vivo, em TV aberta e, simultaneamente, no YouTube e no Facebook.

Além das transmissões ao vivo, o volume de conteúdo gerado sobre futebol capixaba alimenta dois programas esportivos semanais e o quadro semanal de esportes do TVE Revista. Assim, o futebol capixaba está presente hoje em grande parte da grade de programação da TVE, valorizando os campeonatos e seus patrocinadores, aumentando a receita dos clubes e o engajamento dos torcedores.

O futebol capixaba também elevou os números desta emissora na TV aberta. Durante a transmissão dos principais jogos, os índices de audiência chegaram a triplicar em relação à média mensal da emissora, alcançando o pico de 10,3% no índice share e o 3º lugar na média geral de audiência. Somando a audiência na TV aberta e nas redes sociais, nesses três anos de projeto do futebol na TVE, foram mais de cinco milhões de visualizações.

Investimento e número de transmissões por ano:

2020 = R$ 750 mil, 20 jogos

2021 = R$ 1,3 milhão, 54 jogos

2022 = R$ 1,3 milhão, 50 jogos

2023 = R$ 2 milhões, 80 jogos