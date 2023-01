A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, prendeu, na terça-feira (24), um homem de 59 anos, investigado no homicídio de Sérgio Rosa da Silva, de 40 anos, que ocorreu na noite desse domingo (22), em um bar no distrito de Aracuí, em Castelo.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, delegado Marcelo Meurer, a vítima foi morta na frente do filho, de apenas 05 anos. Uma mulher de 23 anos, que estava no bar, foi alvejada por engano, de raspão no pé.

“Na noite desse domingo (22), por volta das 23h, o suspeito, de 59 anos, encontrou a vítima que é ex-companheiro da esposa dele. Ele o matou na frente do filho, de apenas 05 anos de idade, com vários disparos de arma de fogo. Isso porque, vítima cumprimentou o próprio filho, que agora vive com o padrasto, o autor do crime”, disse.

Segundo o delegado, o crime chocou a cidade de Castelo, por ocorrer num bar com várias pessoas no local e, principalmente, pelo fato de o suspeito ter matado um pai na frente do filho de 5 anos de idade por um motivo totalmente incompreensível.

A equipe da Polícia Civil de Castelo se mobilizou e, em menos de 36 horas depois, deu cumprimento à prisão do homicida, após a expedição de mandado de prisão temporária.

“A Polícia Civil enaltece o trabalho do Ministério Público e do Judiciário de Castelo, que se sensibilizaram e atenderam rapidamente à representação de prisão formulada”, disse o delegado.

O preso será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.