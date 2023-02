Policiais Militares do 10º batalhão continuam realizando apreensão de materiais ilícitos no município de Guarapari no fim de semana. Suspeitos foram detidos.

Muquiçaba. A primeira ação começou por volta das 11h de domingo (26) drogas foram localizadas por policiais militares no Beco do Siri, bairro Muquiçaba. Foram apreendidas 72 pedras de crack, 5 pinos de cocaína, 9 buchas de maconha e R$10,00 em dinheiro. O suspeito chegou a ser visualizado pelos militares, mas ao perceber a aproximação policial se evadiu deixando para trás o material ilícito.

Itapebussu . À tarde, por volta das 15h, um suspeito foi abordado no bairro Itapebussu e com ele foi localizado 24 pinos de cocaína, 7 pedras de crack e uma quantia de R$120,00 em dinheiro. O mesmo confessou estar realizando o tráfico de drogas no local.

Aeroporto. Por volta das 17h mais drogas foram apreendidas, desta vez no bairro Aeroporto. 28 pedras de crack e 03 buchas de maconha estavam dentro de uma sacola que foi abandonada por um suspeito que fugiu ao perceber a aproximação policial.

1 de 5

Menor de 15 anos. Na noite de sábado (25) um menor de 15 anos foi apreendido no bairro Itapebussu. O mesmo estava em atitude suspeita nas proximidades de um beco quando foi abordado. Em posse dele foi apreendido 8 pinos de cocaína, 1 pedra de crack, 1 tira de maconha e o valor de R$320,00 em dinheiro.

Santa Mônica. Durante a madrugada, uma mulher foi detida no bairro Santa Mônica em posse de 29 pinos de cocaína, 37 pedras de crack e R$87,00 em dinheiro. A mesma estava traficando no local.

Jardim Boa Vista.Na manhã de sexta-feira (24) um homem que estava com mandado de prisão em aberto foi detido por militares no bairro Jardim Boa Vista. A ação foi uma iniciativa do serviço de Inteligência da Unidade.

Kubitscheck. Em outra ação no bairro Kubitscheck três suspeitos foram detidos em posse de materiais ilícitos. Os militares foram cumprir um mandado de busca e apreensão e localizaram 30 pinos de cocaína, 05 pedras de crack, 03 tabletes de maconha (aproximadamente 1,6kg), 07 porções de haxixe e o valor de R$5449,00 em dinheiro. Diante do flagrante os suspeitos foram conduzidos ao DPJ.

Todos envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.