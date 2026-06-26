Festival Guarapari de Inverno 2026 abre credenciamento para Food Trucks, Beer Trucks e Food Bikes

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), lançou o Edital nº 006/2026. A iniciativa visa o credenciamento de interessados em explorar comercialmente Food Trucks, Beer Trucks e Food Bikes durante o Festival Guarapari de Inverno 2026, evento que ocorrerá de 17 a 26 de julho. O objetivo do chamamento público é organizar e democratizar o uso dos espaços públicos para a venda de alimentos e bebidas, assegurando transparência na seleção, além de estimular o empreendedorismo, a economia criativa e a geração de renda local.

As inscrições ocorrem de 26 de junho a 3 de julho de 2026 e devem ser feitas obrigatoriamente através do Sistema de Processo Digital da Prefeitura de Guarapari, direcionando o protocolo à Secretaria Municipal de Cultura. Após a fase de análise de recursos, a divulgação do resultado final está programada para o dia 13 de julho de 2026.

O processo seletivo divide-se em três categorias de participação:

Categoria A: Food Trucks voltados para a comercialização de alimentos.

Categoria B: Beer Trucks focados na venda de bebidas, abrangendo drinks e cervejarias.

Categoria C: Food Bikes destinadas unicamente à venda de doces e sobremesas.

O credenciamento é voltado para pessoas jurídicas. É exigida a apresentação de documentos como CNPJ, ato constitutivo da empresa, ficha de inscrição preenchida, documentação do veículo, entre outras obrigatoriedades do edital. Microempreendedores Individuais (MEI) contam com a possibilidade de dispensa do Alvará Sanitário se houver previsão legal para a atividade realizada, contanto que comprovem o enquadramento e sigam à risca as normas sanitárias atuais.

A classificação dos candidatos levará em conta a experiência prévia da empresa em atividades compatíveis com o edital, gerando pontuações específicas. O regulamento também impõe restrições sobre os modelos de veículos permitidos, proibindo explicitamente o uso de vans, micro-ônibus, Towners, Sprinter, Master e Ducato.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Peterson Castro, o festival atrai milhares de visitantes e movimenta a economia da cidade. Ele ressaltou que o credenciamento propicia organização, transparência e oportunidades, valorizando os empreendedores e oferecendo uma estrutura de qualidade tanto para os participantes quanto para o público, com o propósito de fortalecer o turismo, a cultura e a renda em Guarapari.

Para consultar as regras completas, documentação necessária, cronograma e critérios de classificação, o edital na íntegra está disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari.