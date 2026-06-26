Orgulho do Atletismo Capixaba: Edimara Alves de Jesus conquista medalha de bronze no Ibero-Americano Sub-20

A delegação do Brasil sagrou-se campeã geral do 1º Campeonato Ibero-Americano Sub-20 de Atletismo, realizado no Estádio de La Videna, em Lima, no Peru. Após três dias de competições, os brasileiros atingiram o topo com 241 pontos, superando a Espanha (226 pontos) e a Venezuela (138 pontos). O País também garantiu o título nas categorias feminina (128 pontos) e masculina (113 pontos), acumulando um total de 26 medalhas: 7 de ouro, 9 de prata e 10 de bronze.

Entre os atletas que subiram ao pódio está a capixaba Edimara Alves de Jesus. Natural da vila de Itaúnas, localizada no Norte do Espírito Santo, a competidora faturou a medalha de bronze no arremesso de peso ao atingir a marca de 14,78m. A medalha de ouro ficou com a equatoriana Jenniffer Quinonez Virero, que alcançou 16,84m, enquanto a prata foi conquistada pela espanhola Njimi Tankeu, com 15,02m.

Atleta do Praia Clube, de Uberlândia (MG), Edimara competiu na sexta-feira (19) e estabeleceu o seu melhor registro na atual temporada com os 14,78m alcançados. Graças a esse desempenho, ela assumiu a liderança isolada do ranking brasileiro sub-20 no arremesso de peso. O resultado também a projeta nacionalmente nas categorias acima, conferindo-lhe a terceira colocação no ranking brasileiro sub-23 e o 11º lugar no ranking brasileiro adulto.

Em suas redes sociais, Edimara manifestou gratidão pela conquista e pela oportunidade de representar o Brasil novamente.