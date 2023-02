A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), vai realizar uma ação, nesta terça-feira (28), para o enfrentamento à violência contra a mulher. A ação contará com a participação de todas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams) da Grande Vitória e acontecerá no Shopping Vitória, localizado na Capital.

As ações ocorrerão em âmbito nacional, durante o mês março, em razão da Operação Nacional Átria, que será comandada pelo Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). No Espírito Santo, terá a coordenação operacional da delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM), Cláudia Dematté.

Serão realizadas várias ações itinerantes de prevenção, com as quais a Polícia Civil estará em vários municípios do interior do Estado, com as suas equipes, realizando ações tanto de prevenção quanto de orientação.

Na ação que será realizada no Shopping Vitória, será realizado um trabalho de orientação e diálogo com funcionários do shopping e com os frequentadores do estabelecimento, mulheres e homens, sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência contra a mulher.

O objetivo da ação é trabalhar na prevenção da violência contra a mulher; tirar dúvidas sobre a Lei e os tipos de Violência Contra a Mulher; trabalhar na desconstrução da cultura machista ainda existente na sociedade, bem como aproximar a Polícia da população.

Essa é mais uma ação da DIV-DEAM e da Patrulha Maria da Penha, por meio da Divisão de Direitos Humanos da Diretoria de Direitos Humanos da Polícia Militar, para o enfrentamento à Violência Contra à Mulher no Estado.

Serviço:

Dia: 28/02 (terça-feira)

Local: Shopping Vitória – Vitória

Horário da ação: 11h às 16h